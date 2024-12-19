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Адам Сильвер о европейской лиге НБА: «Пока не приняли внутреннее решение, но это колоссальная возможность»

Адам Сильвер прокомментировал обсуждение европейских интересов НБА.

За последнее время несколько известных фигур, включая генерального секретаря ФИБА Андреаса Заглиса, высказались по поводу сотрудничества европейских клубов с НБА.

«Мы пока не готовы к публичным заявлениям. Не приняли никаких внутренних решений, но это колоссальная возможность вывести баскетбол в Европе на новый уровень.

Качество игры в Европе и так фантастическое. Многие из наших лучших игроков оттуда, но мы видим огромное поле коммерческих и зрительских возможностей для создания чего-то особенного», – заявил комиссионер НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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