«Мы не из Голливуда». Бобби Портис не считает обладателей Кубка НБА похожими

Бобби Портис рассказал об отличии «Бакс» от «Лейкерс».

«Милуоки» забрал титул обладателя Кубка НБА у команды из Лос-Анджелеса, обыграв «Оклахому» в финале. Форвард Бобби Портис прокомментировал сравнения с прошлогодним победителем.

«Мы не из Голливуда. Мы неэгоистичные трудяги, которые жертвуют собой ради команды. Дело не в набранных очках, а в победах, во взаимодействии. У нас совершенно другой коллектив. Нет даже смысла сравнивать нас.

НБА организует для тебя турнир – ты пытаешься его выиграть. Все просто. Они ставят цели. Ты идешь рубить дрова и таскать воду. И рано или поздно оказываешься с медалью на шее. И выходишь на работу в четверг, потому что это часть твоего контракта», – заключил баскетболист.