Матч Лиги чемпионов «Нантер» – «Хапоэль Холон» был приостановлен из-за палестинских флагов и протестов на площадке
Матч в Нантере был остановлен из-за палестинских флагов.
Во время матча Лиги чемпионов между французским «Нантером» и израильским «Хапоэлем Холон» на площадку выбежали болельщики с палестинскими флагами, что вызвало немедленное вмешательство французской полиции.
По словам журналиста RMC Sport Сирила Камачо, полиция и служба безопасности вывела около десяти человек. Несмотря на усилия по восстановлению порядка, ситуация оставалась напряженной в течение нескольких минут.
В конечном итоге игра возобновилась в условиях усиленной безопасности. Двойной кордон полиции по борьбе с беспорядками отделил израильских болельщиков от остальных зрителей.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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