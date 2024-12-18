Матч Лиги чемпионов «Нантер» – «Хапоэль Холон» был приостановлен из-за палестинских флагов и протестов на площадке

Матч в Нантере был остановлен из-за палестинских флагов.

Во время матча Лиги чемпионов между французским «Нантером » и израильским «Хапоэлем Холон » на площадку выбежали болельщики с палестинскими флагами, что вызвало немедленное вмешательство французской полиции.

По словам журналиста RMC Sport Сирила Камачо, полиция и служба безопасности вывела около десяти человек. Несмотря на усилия по восстановлению порядка, ситуация оставалась напряженной в течение нескольких минут.

В конечном итоге игра возобновилась в условиях усиленной безопасности. Двойной кордон полиции по борьбе с беспорядками отделил израильских болельщиков от остальных зрителей.