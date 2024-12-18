«Црвена Звезда» оштрафована Евролигой на 17 тысяч евро за поведение болельщиков
Евролига оштрафовала «Црвену Звезду» на 17 тысяч евро.
Штраф на сербский клуб был наложен в результате многочисленных нарушений со стороны болельщиков, включая зажигание файеров, оскорбительные скандирования и бросание предметов.
Инциденты произошли во время домашнего матча 15-го тура против греческого «Олимпиакоса» (87:73).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евролиги
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