Исмаэль Бако о матче с «Зенитом»: «УНИКС готов. В последних играх мы продемонстрировали заметный прогресс»

Исмаэль Бако оценил готовность УНИКСа к матчу Лиги ВТБ с «Зенитом».

«УНИКС полностью готов к предстоящему матчу с «Зенитом ». В последних играх мы продемонстрировали заметный прогресс и стали действовать более сплоченно. Теперь у нас есть отличная возможность доказать нашим болельщикам, что мы способны побеждать лидеров чемпионата.

Уверен, если будем играть агрессивно и командно, у нас есть все шансы на успех», – считает центровой УНИКСа .