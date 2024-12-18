Исмаэль Бако о матче с «Зенитом»: «УНИКС готов. В последних играх мы продемонстрировали заметный прогресс»
Исмаэль Бако оценил готовность УНИКСа к матчу Лиги ВТБ с «Зенитом».
«УНИКС полностью готов к предстоящему матчу с «Зенитом». В последних играх мы продемонстрировали заметный прогресс и стали действовать более сплоченно. Теперь у нас есть отличная возможность доказать нашим болельщикам, что мы способны побеждать лидеров чемпионата.
Уверен, если будем играть агрессивно и командно, у нас есть все шансы на успех», – считает центровой УНИКСа.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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