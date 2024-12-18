Хавьер Паскуаль об игре с УНИКСом: «Матч будет очень трудным»
Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с УНИКСом.
«В среду нас ждет очень сложная игра против команды, которая в последние годы показала выдающийся характер в этом турнире. УНИКС – команда с множеством победителей в составе, они играют в очень хороший баскетбол под руководством замечательного тренера. Матч будет очень трудным.
Надеемся, что на арену придет как можно больше зрителей, а мы сможем показать хорошую игру и порадовать наших болельщиков», – заявил главный тренер «Зенита».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем