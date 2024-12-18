0

Хавьер Паскуаль об игре с УНИКСом: «Матч будет очень трудным»

Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с УНИКСом.

«В среду нас ждет очень сложная игра против команды, которая в последние годы показала выдающийся характер в этом турнире. УНИКС – команда с множеством победителей в составе, они играют в очень хороший баскетбол под руководством замечательного тренера. Матч будет очень трудным.

Надеемся, что на арену придет как можно больше зрителей, а мы сможем показать хорошую игру и порадовать наших болельщиков», – заявил главный тренер «Зенита».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЗенит
Хавьер Паскуаль
logoУНИКС
logoЕдиная лига ВТБ
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хавьер Паскуаль: «В третьем периоде создали себе важное преимущество»
29 сентября, 15:16
Хавьер Паскуаль об игре с УНИКСом: «Это дерби, а мы знаем, какой это тип матчей»
128 сентября, 12:22
Хавьер Паскуаль: «Всегда стараемся играть серьезно на Кубке Кондрашина и Белова»
17 сентября, 07:38
Агент Воронцевича: «Андрей хотел провести следующие два сезона в команде, которая будет бороться за золото»
1 июля, 08:36
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Болельщик выиграл миллион рублей, забросив с центра на матче «Зенит» – УНИКС
116 минут назадВидео
Единая лига ВТБ. УНИКС прервал победную серию «Зенита», ЦСКА в гостях разгромил «Самару» и другие матчи
2722 минуты назадLive
«Денвер» и «Вашингтон» провели переговоры о возможном обмене с участием Йонаса Валанчюнаса
129 минут назад
«Шарлотт» готов обменять Василие Мицича на драфт-пики 2-го раунда
137 минут назад
Евролига. «Анадолу Эфес» – «Црвена Звезда», «Олимпиакос» примет «Виртус»
сегодня, 18:00Live
Стивен Эй Смит: «Игроки испортили Матч всех звезд. Это их вина»
2сегодня, 17:58
Университет Айова выведет из обращения 22-й номер Кейтлин Кларк
сегодня, 17:32
Анна Седокова оплатит транспортировку тела Яниса Тиммы в Латвию
39сегодня, 17:21
Майкл Портер, скорее всего, будет участвовать в любом крупном обмене «Денвера»
4сегодня, 17:15
«Црвена Звезда» оштрафована Евролигой на 17 тысяч евро за поведение болельщиков
сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Ульм» – «Вулвз», «Валенсия» встретится с «Клужем» и другие матчи
42 минуты назадLive
«Атланта» отчислила травмированного Сета Ланди
сегодня, 13:46
Исмаэль Бако о матче с «Зенитом»: «УНИКС готов. В последних играх мы продемонстрировали заметный прогресс»
сегодня, 12:34
«Оставлю себе лишь маленькую долю». Дэмиан Лиллард рассказал, как потратит призовые за Кубок НБА
6сегодня, 11:44
Эдди Хауз о Майке Данливи-старшем: «К черту его! Кусок дерьма»
2сегодня, 10:46Видео
«Теперь я буду в каждом меме». Тьяго Сплиттер упал со стула во время пресс-конференции
сегодня, 10:14Видео
Дарвин Хэм все еще остается непобежденным в Кубке НБА. Его команды взяли два трофея
9сегодня, 07:16
Крис Миддлтон пропустил финал Кубка НБА из-за плохого самочувствия
1сегодня, 07:01
Марк Дэйгнолт: «По ходу всего финала у «Оклахомы» были проблемы в атаке»
сегодня, 06:22
Сын Денниса Шредера об обмене отца в «Голден Стэйт»: «Теперь у нас хорошая команда»
4сегодня, 04:35
Рекомендуем