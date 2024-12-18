Хавьер Паскуаль об игре с УНИКСом: «Матч будет очень трудным»

Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с УНИКСом.

«В среду нас ждет очень сложная игра против команды, которая в последние годы показала выдающийся характер в этом турнире. УНИКС – команда с множеством победителей в составе, они играют в очень хороший баскетбол под руководством замечательного тренера. Матч будет очень трудным.

Надеемся, что на арену придет как можно больше зрителей, а мы сможем показать хорошую игру и порадовать наших болельщиков», – заявил главный тренер «Зенита ».