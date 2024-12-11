Фото
1

Страница Кейтлин Кларк на Basketball Reference – самая просматриваемая во всех штатах США

Кейтлин Кларк – самая популярная баскетболистка на Basketball Reference.

Страница защитника «Индианы» Кейтлин Кларк набрала наибольшее количество просмотров во всех 50 штатах США в 2024 году.

22-летний защитник вывела команду университета Айова в финал NCAA, побила рекорд NCAA по количеству очков, стала новичком года в женской НБА, побив рекорд по количеству передач за один сезон, а также поспособствовала взлету рейтингов и посещаемости лиги.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Basketball Reference в соцсети X
logoКейтлин Кларк
Индиана жен
logoженская НБА
Баскетбол - фото
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кейтлин Кларк названа спортсменом года по версии журнала Time
9вчера, 16:00Фото
Гауфф возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок 2024 года, Швентек – 3-я, в топ-15 – девять теннисисток (Sportico)
374 декабря, 17:08
Билеты на матч открытия сезона WNBA «Индиана» – «Чикаго» дороже, чем на матчи открытия 29 команд НБА
63 декабря, 17:57
Кейтлин Кларк за 30-минутное онлайн-выступление зарабатывает больше, чем за сезон в WNBA
330 ноября, 20:09
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Дион Уэйтерс: «В мою мать стреляли. В моего отца стреляли. Мою бабушку ранили в голову, но она выжила»
225 минут назад
Единая лига ВТБ. «Парма» – «Локомотив-Кубань», ЦСКА примет «Енисей»
сегодня, 13:09
Джейсон Тейтум о платежке «Селтикс»: «Не беспокоюсь об этом. Сейчас наше время, мы должны максимально его использовать»
4сегодня, 12:15
Джордж Карл: «Мы все очень благодарны Леброну, но сейчас ему пора уходить из НБА как игроку»
8сегодня, 11:58
Кендрик Нанн отстранен Евролигой на одну игру и оштрафован на 5 тысяч евро за неуважение к судьям
сегодня, 11:51Видео
Владелец «Рокетс» Фертитта, как ожидается, будет назначен Трампом послом США в Италии
6сегодня, 10:15
«Клипперс» как минимум на 2 недели потеряли Деррика Джонса из-за травмы
3сегодня, 09:59
Марюс Григонис перенесет операцию на спине. Защитник «Пао» не играет с октября
сегодня, 09:01
Гога Битадзе и Айзейя Джо – авторы лучших моментов игрового дня НБА
2сегодня, 08:03Видео
Кубок НБА. 1/4 финала. 37 очков Адетокумбо помогли «Милуоки» пройти «Орландо», «Оклахома» была сильнее «Далласа»
92сегодня, 07:10
Ко всем новостям
Последние новости
Артурс Жагарс выбыл на неопределенный срок с травмой связок правой ноги
52 минуты назад
Яннис Адетокумбо: «Очень рад, что поедем в Вегас. У нас есть незаконченное дело»
58 минут назад
Шэй Гилджес-Александер о победе над «Мэвс» в 1/4 финала Кубка НБА: «Это было немного похоже на игру плей-офф»
сегодня, 13:36
Лука Дончич об игре против Шэя Гилджес-Александера: «Отличный скорер»
1сегодня, 13:28
Андреас Пистиолис о матче с «Енисеем»: «ЦСКА необходимо реабилитироваться»
сегодня, 11:37
Дрэймонд Грин о повторении жеста Стефа Карри: «Меня просто выключило в тот момент»
2сегодня, 11:10Видео
Еврокубок. «Клуж» – «Бурк», «Бешикташ» сыграет с «Бахчешехиром» и другие матчи
сегодня, 10:59
Донован Клинган близок к возвращению в состав «Портленда». Новичок пропустил 7 матчей из-за травмы колена
сегодня, 10:46
Пол Пирс об оптимальной команде для Батлера: «Наггетс». Вместе с Йокичем они поднимут трофей, если не попадут на «Селтикс»
7сегодня, 10:09
«Бруклин» не заинтересован в обмене с «Милуоки», так как сам надеется заполучить Янниса Адетокумбо
5сегодня, 09:49
Рекомендуем