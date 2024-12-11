Страница Кейтлин Кларк на Basketball Reference – самая просматриваемая во всех штатах США

Кейтлин Кларк – самая популярная баскетболистка на Basketball Reference.

Страница защитника «Индианы » Кейтлин Кларк набрала наибольшее количество просмотров во всех 50 штатах США в 2024 году.

22-летний защитник вывела команду университета Айова в финал NCAA, побила рекорд NCAA по количеству очков, стала новичком года в женской НБА, побив рекорд по количеству передач за один сезон, а также поспособствовала взлету рейтингов и посещаемости лиги.