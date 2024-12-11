Страница Кейтлин Кларк на Basketball Reference – самая просматриваемая во всех штатах США
Кейтлин Кларк – самая популярная баскетболистка на Basketball Reference.
Страница защитника «Индианы» Кейтлин Кларк набрала наибольшее количество просмотров во всех 50 штатах США в 2024 году.
22-летний защитник вывела команду университета Айова в финал NCAA, побила рекорд NCAA по количеству очков, стала новичком года в женской НБА, побив рекорд по количеству передач за один сезон, а также поспособствовала взлету рейтингов и посещаемости лиги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Basketball Reference в соцсети X
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем