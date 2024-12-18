Док Риверс о Дарвине Хэме и Торине Принсе: «У нас было секретное оружие»
Док Риверс отметил, что Хэм и Принс ни разу не проиграли за два года в Кубке НБА.
«У нас было секретное оружие. Дарвин Хэм теперь является непобедимым тренером за два года в этом Кубке.
Когда я сказал это, Торин Принс спросил: «А как насчет меня?» Торин Принс — непобедимый игрок. Так что это довольно круто», – сказал главный тренер «Милуоки».
Во вторник «Бакс» уверенно обыграли «Тандер» в финале Кубка НБА со счетом 97:81.
В прошлом году Дарвин Хэм и Торин Принс выиграли Кубок НБА в составе «Лейкерс». Их результат за два турнира – 14-0.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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