Док Риверс о Дарвине Хэме и Торине Принсе: «У нас было секретное оружие»

Док Риверс отметил, что Хэм и Принс ни разу не проиграли за два года в Кубке НБА.

«У нас было секретное оружие. Дарвин Хэм теперь является непобедимым тренером за два года в этом Кубке.

Когда я сказал это, Торин Принс спросил: «А как насчет меня?» Торин Принс — непобедимый игрок. Так что это довольно круто», – сказал главный тренер «Милуоки ».

Во вторник «Бакс» уверенно обыграли «Тандер» в финале Кубка НБА со счетом 97:81.

В прошлом году Дарвин Хэм и Торин Принс выиграли Кубок НБА в составе «Лейкерс». Их результат за два турнира – 14-0.