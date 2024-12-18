Яннис Адетокумбо о призовых за Кубок НБА: «У меня три ребенка, еще один на подходе, так что деньги уже закончились»
Яннис Адетокумбо пошутил, что его призовые за победу в Кубке НБА уже потрачены.
«Я только что женился, моя жена немного требовательная, поэтому придется купить подарок. Скоро Рождество, у меня три ребенка, а это рождественские покупки.
Еще один ребенок на подходе, подгузники очень дорогие. Так что деньги уже закончились. Я заработал деньги сегодня, но деньги уже закончились», – сказал форвард «Милуоки».
Игроки «Милуоки» заработали по 514 971 доллару за победу в Кубке НБА. В финале «Бакс» уверенно обыграли «Тандер» со счетом 97:81. Игроки «Оклахомы» получат по 205 988 долларов за выход в финал.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал НБА
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