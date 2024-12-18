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  • «Оставлю себе лишь маленькую долю». Дэмиан Лиллард рассказал, как потратит призовые за Кубок НБА
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«Оставлю себе лишь маленькую долю». Дэмиан Лиллард рассказал, как потратит призовые за Кубок НБА

Дэмиан Лиллард рассказал, как потратит призовые за Кубок НБА.

Все игроки «Бакс» заработали по 514 тысяч 971 доллару за победу в Кубке НБА. В финале команда Дока Риверса уверенно обыграла «Тандер» (97:81).

«Я уже давно в этом деле, так что когда получу деньги, то не стану просто так разбарсываться ими, как-то сходить с ума. Наверное, что-то придумаю для людей из персонала организации, для людей из тренерского состава. Людей, которые приходят каждый день, когда мы возвращаемся домой, делают свою работу. Постараюсь поддержать их.

Оставлю себе лишь маленькую долю», – сказал разыгрывающий «Милуоки».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoНБА
logoКубок НБА
logoМилуоки
logoДэмиан Лиллард
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