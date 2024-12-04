Тари Исон бросился за болельщиком «Кингз», но был остановлен службой безопасности

Тари Исон пытался добраться до оскорбившего его болельщика на трибуне.

После гостевого поражения «Хьюстона » от «Сакраменто » (111:120) форвард «Рокетс» Тари Исон покинул площадку и направился в раздевалку через туннель. В этот момент он услышал выкрик одного из болельщиков, после чего бросил в ответ полотенце и обматерил болельщика.

Затем Исон попытался проникнуть на трибуны, взбежав по рампе, ведущей в нижний вестибюль «Голден 1-центра», и почти добрался до секции болельщиков, когда находящиеся поблизости сотрудники службы безопасности задержали его. Один из сотрудников удерживал баскетболиста сзади, другой, перепрыгнув через перила, преградил ему путь спереди.

Через какое-то время Исон сдался и направился в раздевалку.