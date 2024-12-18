0

Крис Миддлтон пропустил финал Кубка НБА из-за плохого самочувствия

Крис Миддлтон не смог сыграть в финале Кубка НБА.

Форвард оказался вне заявки «Бакс» на решающую встречу Кубка НБА против «Тандер» из-за плохого самочувствия.

Тренер «Милуоки» Док Риверс сообщил о решении снять Миддлтона с игры за 90 минут до стартового спорного.

Миддлтон пропустил последнюю тренировку «Бакс» в понедельник, но попытался оценить свою готовность к возвращению во вторник во время разминки. В итоге было принято решение не использовать ветерана.

Риверс отметил, что не хотел рисковать возможным распространением болезни на других баскетболистов команды.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoМилуоки
травмы
logoКубок НБА
logoОклахома-Сити
logoКрис Миддлтон
logoДок Риверс
logoНБА
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аллей-уп на Янниса Адетокумбо – лучший момент финального матча Кубка НБА
сегодня, 06:24Видео
Кубок НБА. Финал. Трипл-дабл Янниса помог «Милуоки» победить «Оклахому» и стать вторым обладателем трофея
135сегодня, 06:06
Яннис Адетокумбо набрал 26 очков, 19 подборов и 10 передач в финале Кубка НБА
2сегодня, 06:03Видео
Все игроки «Бакс» заработали по 514 тысяч долларов за победу в Кубке НБА
6сегодня, 05:29
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Эдуард Сандлер о грубых словах про Тимму: «Это была эмоциональная реакция. Меня сильно расстраивают такие примеры»
922 минуты назад
«Денвер» всерьез интересуется Лавином. Также клуб рассматривает варианты с Пулом, Кларксоном, Хантером, Джонсоном и Валанчюнасом
631 минуту назад
Де’Аарон Фокс о решении отложить продление контракта с «Кингз»: «Должен точно знать, что мы сможем претендовать на победы»
41 минуту назад
Продюсер Сергей Дворцов: «Тимма периодически ходил налево. Несмотря на развод, Седокова его по-настоящему любила»
450 минут назад
«Бакс» отказались от шампанского и сигар после победы в Кубке НБА. Риверс принял это решение после общения с Хэмом
2сегодня, 07:23Фото
Единая лига ВТБ. «Самара» – ЦСКА, «Зенит» сыграет с УНИКСом и другие матчи
сегодня, 06:52
Кендрик Нанн обновил несколько рекордов, набрав 21 очко в 1-й четверти матча Евролиги с «Миланом»
2сегодня, 06:46
Шэмс Чарания: «В этом сезоне обмена Янниса Адетокумбо точно не будет»
1сегодня, 06:34
Аллей-уп на Янниса Адетокумбо – лучший момент финального матча Кубка НБА
сегодня, 06:24Видео
Кубок НБА. Финал. Трипл-дабл Янниса помог «Милуоки» победить «Оклахому» и стать вторым обладателем трофея
135сегодня, 06:06
Ко всем новостям
Последние новости
Дарвин Хэм все еще остается непобежденным в Кубке НБА. Его команды взяли два трофея
2сегодня, 07:16
Марк Дэйгнолт: «По ходу всего финала у «Оклахомы» были проблемы в атаке»
сегодня, 06:22
Сын Денниса Шредера об обмене отца в «Голден Стэйт»: «Теперь у нас хорошая команда»
2сегодня, 04:35
Чемпионат Франции. «Шоле» выиграл у «Дижона»
вчера, 21:50
Василий Карасев о Янисе Тимме: «Две недели назад встречались в Москве, он выглядел совершенно нормально»
5вчера, 19:18
Андрей Кириленко о Егоре Демине в его майке: «Приятно, когда следующее поколение отдает дань уважения тем, кто был перед ними»
1вчера, 17:42
«Лейкерс» рассматривают Руи Хатимуру как игрока на долгосрочную перспективу
6вчера, 16:37
Илона Корстин о Янисе Тимме: «Новость о его уходе из жизни вызвала шок»
вчера, 15:09
Скотти Пиппен посмеялся над судьями, спрятав мяч за спиной во время игры
2вчера, 14:32Видео
«У нас всегда будут теплые воспоминания о тебе». Первая жена Яниса Тиммы отреагировала на смерть баскетболиста
8вчера, 11:23Фото
Рекомендуем