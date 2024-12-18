Крис Миддлтон пропустил финал Кубка НБА из-за плохого самочувствия

Крис Миддлтон не смог сыграть в финале Кубка НБА.

Форвард оказался вне заявки «Бакс» на решающую встречу Кубка НБА против «Тандер» из-за плохого самочувствия.

Тренер «Милуоки » Док Риверс сообщил о решении снять Миддлтона с игры за 90 минут до стартового спорного.

Миддлтон пропустил последнюю тренировку «Бакс» в понедельник, но попытался оценить свою готовность к возвращению во вторник во время разминки. В итоге было принято решение не использовать ветерана.

Риверс отметил, что не хотел рисковать возможным распространением болезни на других баскетболистов команды.