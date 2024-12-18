Крис Миддлтон пропустил финал Кубка НБА из-за плохого самочувствия
Крис Миддлтон не смог сыграть в финале Кубка НБА.
Форвард оказался вне заявки «Бакс» на решающую встречу Кубка НБА против «Тандер» из-за плохого самочувствия.
Тренер «Милуоки» Док Риверс сообщил о решении снять Миддлтона с игры за 90 минут до стартового спорного.
Миддлтон пропустил последнюю тренировку «Бакс» в понедельник, но попытался оценить свою готовность к возвращению во вторник во время разминки. В итоге было принято решение не использовать ветерана.
Риверс отметил, что не хотел рисковать возможным распространением болезни на других баскетболистов команды.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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