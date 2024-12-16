Эргин Атаман рассчитывает на возвращение Кендрика Нанна и Янниса Папапетру в состав к матчу с «Миланом»
Кендрик Нанн и Яннис Папетру могут принять участие в ближайшем матче Евролиги.
Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман оптимистично оценивает шансы игроков на восстановление ко встрече с итальянским «Миланом» в рамках европейского клубного турнира.
Нанн получил травму голеностопа в матче национального чемпионата против «Лавриона». Папапетру на прошлой неделе попал в больницу из-за вирусной инфекции.
«Пао» проиграл 4 из 5 последних матчей в рамках Евролиги (8-7). «Милан» одержал 6 побед подряд и выправил положение после неудачного старта (9-6), уже опережая прошлогоднего чемпиона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportando
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