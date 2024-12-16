Эргин Атаман рассчитывает на возвращение Кендрика Нанна и Янниса Папапетру в состав к матчу с «Миланом»

Кендрик Нанн и Яннис Папетру могут принять участие в ближайшем матче Евролиги.

Главный тренер «Панатинаикоса » Эргин Атаман оптимистично оценивает шансы игроков на восстановление ко встрече с итальянским «Миланом » в рамках европейского клубного турнира.

Нанн получил травму голеностопа в матче национального чемпионата против «Лавриона». Папапетру на прошлой неделе попал в больницу из-за вирусной инфекции.

«Пао» проиграл 4 из 5 последних матчей в рамках Евролиги (8-7). «Милан» одержал 6 побед подряд и выправил положение после неудачного старта (9-6), уже опережая прошлогоднего чемпиона.