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Кендрик Нанн получил травму голеностопа в матче чемпионата Греции

Кендрик Нанн из «Панатинаикоса» получил травму .

Американский защитник набрал 8 очков в матче чемпионата Греции против «Лавриона», но после 17 минут игры вынужден был покинуть площадку из-за полученной травмы голеностопа.

В «Пао» ожидают, что травма не должна надолго вывести Нанна из игры, но пока не знают, готов ли он сыграть в двух матчах Евролиги на этой неделе.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: https://basketnews.com/news-216400-kendrick-nunn-injured-in-greek-league-encounter.html
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