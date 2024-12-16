Кендрик Нанн получил травму голеностопа в матче чемпионата Греции

Кендрик Нанн из «Панатинаикоса» получил травму .

Американский защитник набрал 8 очков в матче чемпионата Греции против «Лавриона», но после 17 минут игры вынужден был покинуть площадку из-за полученной травмы голеностопа.

В «Пао» ожидают, что травма не должна надолго вывести Нанна из игры, но пока не знают, готов ли он сыграть в двух матчах Евролиги на этой неделе.