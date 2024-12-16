Кендрик Нанн получил травму голеностопа в матче чемпионата Греции
Кендрик Нанн из «Панатинаикоса» получил травму .
Американский защитник набрал 8 очков в матче чемпионата Греции против «Лавриона», но после 17 минут игры вынужден был покинуть площадку из-за полученной травмы голеностопа.
В «Пао» ожидают, что травма не должна надолго вывести Нанна из игры, но пока не знают, готов ли он сыграть в двух матчах Евролиги на этой неделе.
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем