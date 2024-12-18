Яннис Адетокумбо – MVP Кубка НБА

Яннис Адетокумбо получил ценный индивидуальный приз по итогам Кубка НБА.

Звездный форвард «Бакс» признан MVP второго в истории Кубка НБА.

В финальной встрече турнира с «Тандер» (97:81) Адетокумбо оформил трипл-дабл – 26 очков (10 из 19 с игры), 19 подборов, 10 передач.

На его счету также 2 перехвата и 3 блок-шота.

Грек первым поднял над головой трофей после победы «Милуоки ».