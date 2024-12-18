Сын Денниса Шредера об обмене отца в «Голден Стэйт»: «Теперь у нас хорошая команда»
Журналисты узнали о реакции сына Денниса Шредера на обмен отца в «Голден Стэйт».
6-летний Деннис Шредер-младший рад переходу экс-игрока «Нетс» в состав «Уорриорз».
«Узнав об обмене, он сказал: «О, нам повезло, теперь у нас, по крайней мере, хорошая команда». Это было первое, что я услышал, и я не мог не рассмеяться, хотя был в плохом настроении. Конечно же, он фанат Стефа Карри…
Он смотрит каждую игру Стефа, все, что он делает. Он в восторге от того, что увидит его. Даже вчера, когда я пришел домой, он спросил: «А Стеф Карри был там?» Я такой: «А ты не хочешь спросить, как у меня дела?»
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBC Sports Bay Area
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