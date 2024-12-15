Шон Маркс об обмене Денниса Шредера: «Главная цель – долгосрочный устойчивый успех»
Шон Маркс прокомментировал обмен Денниса Шредера в «Голден Стэйт».
«Главная цель — долгосрочный устойчивый успех. Поэтому мы взвешиваем множество факторов.
Всегда тяжело, когда кто-то из вас уходит. Но в то же время, если смотреть на общую картину, это лучший вариант для нашей организации в долгосрочной перспективе», – сказал генеральный менеджер «Бруклина».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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