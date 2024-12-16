Майк Данливи о роли Стефа Карри и Дрэймонда Грина в трансферной работе: «Эти ребята не ломятся в мою дверь»

Майк Данливи расказал о приобретении Денниса Шредера.

Генменеджер «Голден Стэйт » прокомментировал вовлеченность Стефа Карри и Дрэймонда Грина в трансферную политику клуба на примере обмена Денниса Шредера .

«Эти ребята не ломятся в мою дверь. Никогда не позволяют себе такого. Держу ли я их в курсе? Да. Довольны ли они этим ходом? Да.

Это была хорошая, чистая сделка. Они в деле. Стив Керр тоже.

Мы находимся в зоне максимизации окна возможностей Стефа Карри, Дрэймонда Грина и Стива Керра. Мы доказали, что пойдем на сделку, как только появляется возможность. Большей частью у нас и так все нормально, особенно в защите», – заявил Данливи.