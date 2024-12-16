  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Майк Данливи о роли Стефа Карри и Дрэймонда Грина в трансферной работе: «Эти ребята не ломятся в мою дверь»
1

Майк Данливи о роли Стефа Карри и Дрэймонда Грина в трансферной работе: «Эти ребята не ломятся в мою дверь»

Майк Данливи расказал о приобретении Денниса Шредера.

Генменеджер «Голден Стэйт» прокомментировал вовлеченность Стефа Карри и Дрэймонда Грина в трансферную политику клуба на примере обмена Денниса Шредера.

«Эти ребята не ломятся в мою дверь. Никогда не позволяют себе такого. Держу ли я их в курсе? Да. Довольны ли они этим ходом? Да.

Это была хорошая, чистая сделка. Они в деле. Стив Керр тоже.

Мы находимся в зоне максимизации окна возможностей Стефа Карри, Дрэймонда Грина и Стива Керра. Мы доказали, что пойдем на сделку, как только появляется возможность. Большей частью у нас и так все нормально, особенно в защите», – заявил Данливи.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Энтони Слэйтера
logoДеннис Шредер
logoГолден Стэйт
logoДрэймонд Грин
logoСтив Керр
logoНБА
logoСтефен Карри
logoМайк Данливи-младший
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шэмс Чарания: «Уорриорз» видят Денниса Шредера игроком стартового состава, который снимет часть нагрузки со Стефа Карри»
9вчера, 05:10
Трэй Янг поиздевался над болелами в Нью-Йорке, у «Голден Стэйт» – самое нелепое поражение
1012 декабря, 09:40
Стив Керр о жесте Грина: «Он не Стеф Карри, но получилась достойная пародия»
79 декабря, 07:29Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Девон Холл приступил к тренировкам и может в ближайшее время вернуться в состав «Фенербахче»
9 минут назад
Менеджер НБА: «2 года назад Купер Флэгг напоминал мне Андрея Кириленко, но теперь я так не думаю»
123 минуты назад
Менеджер команды НБА о сравнении драфтов: «Купер Флэгг ниже Вембаньямы и Уильямсона, на уровне Каннингема, выше Эдвардса и Рисаше»
337 минут назад
Крис Миддлтон: «Большая часть моего свободного времени тратится на поддержание способности играть»
358 минут назад
Кенни Эткинсон: «Нам нельзя принимать Айзека Окоро как должное»
1сегодня, 18:00
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» поднялась на 1-е место, «Кливленд» и «Бостон» остались в тройке
1сегодня, 17:50
Пол Джордж: «Мне нужно больше двигаться, лучше находить позиции на площадке»
сегодня, 17:18
НБА. «Бруклин» сыграет с «Кливлендом», «Сакраменто» примет «Денвер» и другие матчи
1сегодня, 17:03
Лу Уильямс: «Оклахоме» не нужно думать о будущем, они готовы победить прямо сейчас»
сегодня, 16:55
Дерон Уильямс: «500 тысяч заставят кого угодно играть упорнее. И это немного печально»
2сегодня, 16:42
Ко всем новостям
Последние новости
Семен Антонов: «Лучший подарок на Новый год – книга»
сегодня, 12:31
Чемпионат Турции. «Яловаспор» встретится с «Бююкчекмедже»
сегодня, 10:39
Джордан Пул уронил на паркет Притчарда и указал на него пальцем. Затем обманным движением поднял в воздух Хаузера и сделал передачу
8сегодня, 09:55Видео
«Бруклин» отчислил Цуя Юнси, который получил разрыв крестообразной связки колена
2сегодня, 09:38
Джейлен Брансон о реакции Хартенштайна на празднование Янга в Нью-Йорке: «Смысл тратить энергию, надо было выигрывать»
6сегодня, 09:28
Пи Джей Вашингтон посмеялся над «Уорриорз» и Карри, продемонстрировав фирменный жест лидера «воинов»
7сегодня, 08:56Фото
Руди Гобер допустил несколько курьезных промахов в матче с «Сан-Антонио»
6сегодня, 07:04Видео
Скотти Барнс возобновил легкие упражнения. Форвард «Торонто» восстанавливается после травмы голеностопа
сегодня, 06:50
Лука Дончич: «Нуждаемся в таких перфомансах от Клэя в каждом матче. Знаем, что он способен на это»
4сегодня, 06:29
Леброн Джеймс исполнил данк и эффектный блок-шот с промежутком в несколько секунд
сегодня, 05:47Видео
Рекомендуем