Майк Данливи о роли Стефа Карри и Дрэймонда Грина в трансферной работе: «Эти ребята не ломятся в мою дверь»
Майк Данливи расказал о приобретении Денниса Шредера.
Генменеджер «Голден Стэйт» прокомментировал вовлеченность Стефа Карри и Дрэймонда Грина в трансферную политику клуба на примере обмена Денниса Шредера.
«Эти ребята не ломятся в мою дверь. Никогда не позволяют себе такого. Держу ли я их в курсе? Да. Довольны ли они этим ходом? Да.
Это была хорошая, чистая сделка. Они в деле. Стив Керр тоже.
Мы находимся в зоне максимизации окна возможностей Стефа Карри, Дрэймонда Грина и Стива Керра. Мы доказали, что пойдем на сделку, как только появляется возможность. Большей частью у нас и так все нормально, особенно в защите», – заявил Данливи.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Энтони Слэйтера
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