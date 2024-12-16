Стеф Карри: «Деннис Шредер всегда выглядит так, словно хочет оторвать тебе голову»

Стеф Карри прокомментировал приобретение Денниса Шредера.

«Мне очень нравится его соревновательный дух. Чувствуется, что он настоящий зверюга. Он не так много говорит, но по нему все видно. В каждый момент времени он выглядит так, словно хочет оторвать тебе голову.

Мне это нравится», – заключил защитник «Голден Стэйт ».

Шредер может получить место в основе команды в связке со звездным разыгрывающим.