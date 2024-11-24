У Скотти Пиппена 30+10 в Чикаго. Это что, 1994-й?

Внимание баскетбольного мира к сыну Леброна Джеймса начало угасать. Только что сверкнул ребенок другой легенды – Скотти Пиппена. Символично, в «Юнайтед Центре», в Чикаго. Почувствуйте себя старым: родился он спустя 2 года с последнего чемпионства папы и Майкла Джордана в 1998 году (10 ноября 2000 года).

Разыгрывающий «Гризлис» в 8-й раз вышел в старте за сезон, набрал 30 очков и 10 ассистов. Это его рекорд результативности. Джейлен Уэллс тоже обновил свой – 26 очков.

Дженкинкс загонял «Чикаго»

«Чикаго» ужасен в защите. Пропускают в среднем 124 очка – худший показатель среди всех команд в сезоне. В третий раз «Буллз» пропустили более 140. И только за третью четверть – 45.

«Гризлис» заставили такую команду побегать.

- Мы прекрасно трансформировали защиту в атаку, показали отличную работу в быстрых отрывах, особенно в 3-ей четверти. Скотти был феноменален. Старались навязывать «быкам» быструю манеру игры, позволять проводить меньше позиционных атак, так как много работали над защитой при переходах , – отметил Тэйлор Дженкинкс.

В первой четверти подопечные Билли Донована показали так себе процент реализации – 37% и набрали всего 22 очка. Вперед выйти больше не получалось. А в третьей четверти при -7 «Чикаго» пропустил еще несколько трешек подряд, а дефицит превысил 10 очков до конца ночи.

Итог – 142:131.

Скотти Пиппен провоцирует потери и атакует в быстрых отрывах

Здесь и разгулялся 24-летний Пиппен. Регулярно вынуждал совершать потери. Когда Скотти защищается не против игрока с мячом – подбегает к проходящему мимо баскетболисту, вынуждая отдать пас открытому. Потом за счет скорости и работы ног успевает вернуться к своему игроку. Далее – либо мешает бросить, либо «наверстывает» позицию.

В атаке, особенно при постоянных отрывах, Пиппен чувствует себя как рыба в воде. Умеет хорошо читать защитников, глядя на их ноги: идет в сторону опорной. Для невысокого игрока (186 см) у него отличное завершение, он агрессивно провоцирует контакт, не отступает.

- «Юнайтед центр» – особенное место. Вижу фамилию отца под сводом арены, чувствую, что семья рядом. Приятно здесь побеждать, – сказал после матча Скотти.

Бросковую составляющую можно не отмечать, статистика (13 из 16 с игры, 3 из 6 трехочковых) все скажет сама .

Пиппен пытался пробиться в «Лейкерс» через фарм-клуб в G-лиге, но так и не получил шанса. Он уже раздумывал о том, чтобы попробовать себя за пределами Штатов, но как раз тут ему позвонили из «Мемфиса» – в прошлом сезоне он провел за них 21 матч.

В этом же пробился в старт, где набирает 11,6 очка, 5,7 передачи, 4 подбора и 1,2 перехвата. После того как он сделал 11+11+10 против «Вашингтона» в начале года, Пиппены стали первым тандемом отец-сын, кому покорились трипл-даблы.

«Мемфис» видит в нем человека, который обеспечивает цепкую защиту и разгоняет контратаки. По сути, Пиппен-младший – главная причина, по которой «Гризлис» здорово держатся без лидеров: у команды 5-я защита и 2-й темп в лиге. В отсутствие Джа Морэнта команда выиграла 5 матчей из 8.

Скотти Пиппен заслуживает старта

«Мемфис» все еще страдает от травм. В этом есть лишь один плюс – получают возможность блеснуть игроки, которые много сидят на лавке.

- Мы не видели «Мемфис» достаточно здоровым. С Заком Иди, Джа Морэнтом, Джи Джи Джексоном, и Маркусом Смартом. Неизвестно, как Дженкинс распределит все минуты, но Пиппен показывает очень убедительную игру. Все эти молодые кусочки «Гризлис» выглядят впечатляюще, – сказал аналитик Сэм Митчелл.

Скотти и правда бы пригодился в любой команде как стартовый разыгрывающий. Хороший бэк-ап в «Гризлис» уже не впервые: был Тайус Джонс. Есть неплохие шансы побороться за «Лучшего шестого». К слову, портал Sportskeeda после второй недели уже поставил Скотти-младшего на четвертое место среди претендентов на эту награду .

Занятно, что сам Пиппен еще недавно рассуждал о том, как в его случае имя, скорее, мешает ему, чем помогает, потому что создает ложное представление о его игре.

– Моя фамилия, скорее, вредит мне. Дело не в том, что все сравнивают меня с отцом, просто когда смотрят на меня, то думают об отце и делают неправильные выводы. Мне кажется, что они по-другому относятся ко мне. Возможно, считают, что я не заслуживаю этой возможности, что я недостаточно много работаю .

Фото: Gettyimages.ru /Justin Ford, Harry How