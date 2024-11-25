Скотти Пиппен-младший: «Работай в тишине, пусть за тебя говорит твой успех»

Скотти Пиппен-младший установил рекорд карьеры в гостевом матче с «Чикаго».

Защитник прокомментировал свое достижение в соцсетях: «Работай в тишине, пусть за тебя говорит твой успех». Его слова понравились Джа Морэнту и отцу Скотти Пиппену , который повторил фразу сына уже от себя.

«Мечта сбылась. Просто безумие, что я набрал 30+10 в зале, в котором играл мой отец. Я говорил с ним перед матчем, и он сказал мне просто выйти на площадку и сделать дело в лучшем виде. Этим я и занялся», – рассказал защитник.