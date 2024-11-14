«Не знал, чего от меня хотят и ждут». Скотти Пиппен-младший рассказал о своей карьере
Защитник «Мемфиса» набирает 12,3 очка, 4,1 подбора, 6,2 передачи и 1,2 перехвата в среднем и оформил трипл-дабл в игре против «Уизардс». Игрок провел два сезона в системе «Лейкерс».
«Обвел дату встречи с ними на календаре, но подойду к игре с обычной старательность. Я просто всегда выкладываюсь на площадке, а все остальное складывается само по себе.
В «Лейкерс» не знал, чего от меня хотят и ждут. Ушел из клуба с ощущением того, что меня там никто не хотел видеть, и не было никакого будущего. Не удалось наладить какой-либо диалог по поводу возможностей в команде.
Теперь у меня есть доверие и поддержка тренера. Моя уверенность в себе взлетела в том сезоне, когда мне дали возможность играть. Мне стало комфортно на площадке. По сути это мой первый игровой год. Осваиваюсь с партнерами и баскетболом», – рассказал сын легендарного форварда «Чикаго» Скотти Пиппена.
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