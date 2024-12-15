Куин Снайдер: «Постоянство в соревновательности поможет нам построить свою идентичность»

Главный тренер и игроки «Атланты» прокомментировали результат Кубка НБА.

«Хоукс» дошли до полуфинала, но уступили «Милуоки » в матче за право представлять Восток.

«Главной историей этого турнира для меня стало то, как мы соревновались, постоянство в этой области является важнейшей частью построения нашей идентичности. Весь турнир стал возможностью попробовать себя в определенных ситуациях против нескольких действительно хороших команд. Мы многое узнали о себе. После таких матчей можно оглянуться и честно сказать, что мы должны делать лучше. Мы неплохо справились», – заключил Куин Снайдер .

Разыгрывающий Трэй Янг продемонстрировал активность в защите, сопротивляясь попыткам продавить его и активнее передвигаясь.

«Именно защита поможет нам попасть туда, куда мы хотим, особенно, куда хочу я», – заявил защитник.

«Горжусь всеми нами. Вопреки прогнозам мы добрались до Вегаса. Нет смысла вешать нос. Нужно просто продолжать двигаться в нужном направлении», – рассудил форвард Джейлен Джонсон .