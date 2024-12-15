Куин Снайдер: «Постоянство в соревновательности поможет нам построить свою идентичность»
«Хоукс» дошли до полуфинала, но уступили «Милуоки» в матче за право представлять Восток.
«Главной историей этого турнира для меня стало то, как мы соревновались, постоянство в этой области является важнейшей частью построения нашей идентичности. Весь турнир стал возможностью попробовать себя в определенных ситуациях против нескольких действительно хороших команд. Мы многое узнали о себе. После таких матчей можно оглянуться и честно сказать, что мы должны делать лучше. Мы неплохо справились», – заключил Куин Снайдер.
Разыгрывающий Трэй Янг продемонстрировал активность в защите, сопротивляясь попыткам продавить его и активнее передвигаясь.
«Именно защита поможет нам попасть туда, куда мы хотим, особенно, куда хочу я», – заявил защитник.
«Горжусь всеми нами. Вопреки прогнозам мы добрались до Вегаса. Нет смысла вешать нос. Нужно просто продолжать двигаться в нужном направлении», – рассудил форвард Джейлен Джонсон.
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