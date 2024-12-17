Бросок Джамала Мюррэя принес «Денверу» победу над «Сакраменто»

Джамал Мюррэй исполнил решающий бросок в матче с «Сакраменто».

Разыгрывающий «Денвера » забросил со средней за 8,6 секунды до сирены, установив окончательный счет – 130:129.

В активе Мюррэя 28 очков и 6 передач.