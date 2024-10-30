Джамал Мюррэй посмеялся над словами «анонимного игрока старта НБА» по поводу его игры
Джамал Мюррэй отреагировал на выпад в свой адрес.
Несколько дней назад «анонимный игрок стартовой пятерки НБА» поделился мнением о канадском разыгрывающем «Денвера».
«Против Джамала Мюррэя сейчас легко защищаться», – сказал баскетболист, пожелавший остаться неизвестным.
Джамалу задали вопрос на эту тему во время пресс-конференции, но он лишь посмеялся по поводу «анонимности» источника.
В 4 матчах сезона Мюррэй набирает 18,8 очка и 4,8 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Nuggets World
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