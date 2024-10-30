Джамал Мюррэй посмеялся над словами «анонимного игрока старта НБА» по поводу его игры

Джамал Мюррэй отреагировал на выпад в свой адрес.

Несколько дней назад «анонимный игрок стартовой пятерки НБА » поделился мнением о канадском разыгрывающем «Денвера ».

«Против Джамала Мюррэя сейчас легко защищаться», – сказал баскетболист, пожелавший остаться неизвестным.

Джамалу задали вопрос на эту тему во время пресс-конференции, но он лишь посмеялся по поводу «анонимности» источника.

В 4 матчах сезона Мюррэй набирает 18,8 очка и 4,8 передачи в среднем за игру.