Тайрон Лю пока не знает, отправится ли Кавай Ленард на выезд вместе с «Клипперс». 20 декабря команда сыграет в Далласе

«Клипперс» пока не знают дату возвращения Кавая Ленарда.

По словам главного тренера «Клипперс» Тайрона Лю , он пока не знает, отправится ли звездный форвард на выезд вместе с командой.

20 декабря калифорнийцы сыграют в Далласе, а затем проведут еще две гостевые встречи.

Лю отметил, что Кавай успешно восстанавливается, клуб более подробно оценит состояние баскетболиста на следующий день.

Ленард, который пропустил старт регулярки из-за проблем с коленом, на прошлой неделе впервые с прошлого сезона тренировался вместе с «Клипперс ».