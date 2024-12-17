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Тайрон Лю пока не знает, отправится ли Кавай Ленард на выезд вместе с «Клипперс». 20 декабря команда сыграет в Далласе

«Клипперс» пока не знают дату возвращения Кавая Ленарда.

По словам главного тренера «Клипперс» Тайрона Лю, он пока не знает, отправится ли звездный форвард на выезд вместе с командой.

20 декабря калифорнийцы сыграют в Далласе, а затем проведут еще две гостевые встречи.

Лю отметил, что Кавай успешно восстанавливается, клуб более подробно оценит состояние баскетболиста на следующий день.

Ленард, который пропустил старт регулярки из-за проблем с коленом, на прошлой неделе впервые с прошлого сезона тренировался вместе с «Клипперс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джоуи Линна
logoНБА
травмы
logoТайрон Лю
logoКавай Ленард
logoКлипперс
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