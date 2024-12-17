Тайрон Лю пока не знает, отправится ли Кавай Ленард на выезд вместе с «Клипперс». 20 декабря команда сыграет в Далласе
«Клипперс» пока не знают дату возвращения Кавая Ленарда.
По словам главного тренера «Клипперс» Тайрона Лю, он пока не знает, отправится ли звездный форвард на выезд вместе с командой.
20 декабря калифорнийцы сыграют в Далласе, а затем проведут еще две гостевые встречи.
Лю отметил, что Кавай успешно восстанавливается, клуб более подробно оценит состояние баскетболиста на следующий день.
Ленард, который пропустил старт регулярки из-за проблем с коленом, на прошлой неделе впервые с прошлого сезона тренировался вместе с «Клипперс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джоуи Линна
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем