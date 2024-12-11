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Кавай Ленард во вторник впервые с прошлого сезона тренировался вместе с «Клипперс»

Кавай Ленард приближается к возвращению в строй.

Звездный форвард «Клипперс», который не играет со старта сезона из-за воспаления в правом колене, во вторник вернулся к тренировкам в общей группе.

По информации ESPN, Ленард может вернуться в состав для участия в матчах в течение следующих двух недель, если не случится осложнений.

Это первый раз, когда 33-летний баскетболист тренировался с командой с прошлого сезона. Ситуация с коленом заставила Ленарда пропустить Олимпиаду в Париже прошлым летом, хотя изначально его выбрали в состав сборной США.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoКавай Ленард
logoНБА
травмы
logoКлипперс
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