Кавай Ленард во вторник впервые с прошлого сезона тренировался вместе с «Клипперс»

Кавай Ленард приближается к возвращению в строй.

Звездный форвард «Клипперс », который не играет со старта сезона из-за воспаления в правом колене, во вторник вернулся к тренировкам в общей группе.

По информации ESPN, Ленард может вернуться в состав для участия в матчах в течение следующих двух недель, если не случится осложнений.

Это первый раз, когда 33-летний баскетболист тренировался с командой с прошлого сезона. Ситуация с коленом заставила Ленарда пропустить Олимпиаду в Париже прошлым летом, хотя изначально его выбрали в состав сборной США.