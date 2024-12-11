Кавай Ленард во вторник впервые с прошлого сезона тренировался вместе с «Клипперс»
Кавай Ленард приближается к возвращению в строй.
Звездный форвард «Клипперс», который не играет со старта сезона из-за воспаления в правом колене, во вторник вернулся к тренировкам в общей группе.
По информации ESPN, Ленард может вернуться в состав для участия в матчах в течение следующих двух недель, если не случится осложнений.
Это первый раз, когда 33-летний баскетболист тренировался с командой с прошлого сезона. Ситуация с коленом заставила Ленарда пропустить Олимпиаду в Париже прошлым летом, хотя изначально его выбрали в состав сборной США.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости