Брэндон Миллер получил травму левого голеностопа

Брэндон Миллер из «Шарлотт» получил травму .

Форвард «Хорнетс» не смог доиграть матч с «Сиксерс» (108:121) в понедельник, покинув площадку в четвертой четверти из-за растяжения связок левого голеностопа.

Главный тренер «Шарлотт » Чарльз Ли после игры заявил, что пока не знает, как долго Миллер будет отсутствовать.

«Хорнетс» впервые в сезоне смогли выпустить стартовую пятерку, которую наигрывали в тренировочном лагере (Миллер, Лонзо Болл, Майлз Бриджес, Джош Грин и Марк Уильямс).