Брэндон Миллер получил травму левого голеностопа
Брэндон Миллер из «Шарлотт» получил травму .
Форвард «Хорнетс» не смог доиграть матч с «Сиксерс» (108:121) в понедельник, покинув площадку в четвертой четверти из-за растяжения связок левого голеностопа.
Главный тренер «Шарлотт» Чарльз Ли после игры заявил, что пока не знает, как долго Миллер будет отсутствовать.
«Хорнетс» впервые в сезоне смогли выпустить стартовую пятерку, которую наигрывали в тренировочном лагере (Миллер, Лонзо Болл, Майлз Бриджес, Джош Грин и Марк Уильямс).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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