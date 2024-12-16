Защитник «Хорнетс» Тре Мэнн начал легкие упражнения и будет снова осмотрен через 2 недели
Тре Мэнн продвинулся в реабилитации.
Защитник «Шарлотт» выбыл в конце ноября из-за воспаления межпозвоночного диска. Мэнн вернулся на площадку и приступил к легким тренировкам и занятиям в тренажерном зале.
23-летний баскетболист пройдет повторное обследование через 2 недели.
Мэнн набирает лучшие в карьере 14,1 очка в среднем, реализуя 40% бросков из-за дуги в этом сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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