Защитник «Хорнетс» Тре Мэнн начал легкие упражнения и будет снова осмотрен через 2 недели

Тре Мэнн продвинулся в реабилитации.

Защитник «Шарлотт » выбыл в конце ноября из-за воспаления межпозвоночного диска. Мэнн вернулся на площадку и приступил к легким тренировкам и занятиям в тренажерном зале.

23-летний баскетболист пройдет повторное обследование через 2 недели.

Мэнн набирает лучшие в карьере 14,1 очка в среднем, реализуя 40% бросков из-за дуги в этом сезоне.