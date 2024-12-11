Грант Уильямс перенес операцию на колене и вернется через 9-12 месяцев
Возвращение Гранта Уильямса ожидается через год.
Форвард «Шарлотт» успешно перенес операцию по восстановлению нескольких разрывов в колене, в том числе передней крестообразной связки. Ожидается, что он вернется в строй через 9-12 месяцев.
Ранее сообщалось, что Уильямс получил разрыв передней крестообразной связки, мениска и связанных с ними связок правого колена.
Уильямс сыграл во всех 16 матчах «Хорнетс» в этом сезоне, набирая в среднем 10,4 очка, 5,1 подбора и 2,3 передачи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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