Участие Джоэла Эмбиида в завтрашнем матче против «Шарлотт» пока под вопросом
Джоэл Эмбиид может сыграть завтра против «Шарлотт».
Главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс заявил, что Джоэл Эмбиид пока не исключен из состава на завтрашний матч против «Хорнетс». Сегодня врачи команды еще раз оценят состояние центрового.
У звездного центрового «Филадельфии» диагностирован перелом лобной кости. Эмбиид получил травму незадолго до завершения первой половины матча с «Индианой» (107:121) после того, как игрок соперника Беннедикт Матурин случайно ударил его рукой во время борьбы за подбор.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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