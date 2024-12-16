Джоэл Эмбиид пропустит минимум неделю, после чего будет осмотрен повторно
Джоэл Эмбиид не сможет вернуться на площадку в ближайших матчах.
Центровой «Филадельфии» получил перелом кости черепа после случайного удара Беннедикта Матурина. По результатам осмотра, Эмбиид будет вынужден пропустить эту неделю и пройти повторное обследование на следующей.
Центровой пока отыграл только 6 матчей в этом сезоне, набирая 20,3 очка, 7,7 подбора и 3,8 передачи в среднем. Эмбиид не сможет претендовать на индивидуальные награды по итогам чемпионата.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем