Джоэл Эмбиид пропустит минимум неделю, после чего будет осмотрен повторно

Джоэл Эмбиид не сможет вернуться на площадку в ближайших матчах.

Центровой «Филадельфии» получил перелом кости черепа после случайного удара Беннедикта Матурина . По результатам осмотра, Эмбиид будет вынужден пропустить эту неделю и пройти повторное обследование на следующей.

Центровой пока отыграл только 6 матчей в этом сезоне, набирая 20,3 очка, 7,7 подбора и 3,8 передачи в среднем. Эмбиид не сможет претендовать на индивидуальные награды по итогам чемпионата.