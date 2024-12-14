У Джоэла Эмбиида диагностирован перелом черепной кости
Джоэл Эмбиид получил перелом кости черепа.
У звездного центрового «Филадельфии» диагностирован перелом лобной кости.
Клуб заявил, что более детальное обследование пройдет во время предстоящих выходных.
Эмбиид получил травму незадолго до завершения первой половины матча с «Индианой» (107:121) после того, как игрок соперника Беннедикт Матурин случайно ударил его рукой во время борьбы за подбор.
30-летний баскетболист в нынешнем сезоне принял участие лишь в 6 матчах. MVP НБА 2023 года пропустил начало сезона из-за проблем с коленом.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA.com
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