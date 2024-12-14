У Джоэла Эмбиида диагностирован перелом черепной кости

Джоэл Эмбиид получил перелом кости черепа.

У звездного центрового «Филадельфии» диагностирован перелом лобной кости.

Клуб заявил, что более детальное обследование пройдет во время предстоящих выходных.

Эмбиид получил травму незадолго до завершения первой половины матча с «Индианой» (107:121) после того, как игрок соперника Беннедикт Матурин случайно ударил его рукой во время борьбы за подбор.

30-летний баскетболист в нынешнем сезоне принял участие лишь в 6 матчах. MVP НБА 2023 года пропустил начало сезона из-за проблем с коленом.