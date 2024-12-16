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Кенни Эткинсон: «Нам нельзя принимать Айзека Окоро как должное»

Кенни Эткинсон высоко оценивает вклад Айзека Окоро в игру «Кавальерс».

«Недостаточно упоминаю Айзека Окоро. Но в каждем матче он стабильно очень хорош. Он один из тех парней, которых принимаешь как должное, и это неправильно.

Не знаю, что у него за средний процент из-за дуги в этом году (48,3), но он чертовски хорошо бросает. Кажется, что мяч заходит в корзину каждый раз, при этом он дает отличную защиту на другом конце площадки. Если бы требовалось назвать звезду матча (с «Вашингтоном»), я бы дал ее ему. Он выглядел фантастически», – прокомментировал форварда главный тренер «Кливленда».

Окоро остался в «Кливленде» с контрактом на 3 года и 38 миллионов. Форвард набирает 6,3 очка, 2,3 подбора и 1,8 передачи за 21 минуту в среднем в матчах этого чемпионата, реализуя 48% бросков с игры, 48,3% трехочковых и 68,4% штрафных.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Кливленда»
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