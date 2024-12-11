0

Макс Струс дебютирует в сезоне в матче против «Вашингтона»

Макс Струс готов вернуться в строй после травмы.

Форвард «Кливленда» дебютирует в сезоне-2024/25 в пятницу в домашнем матче против «Вашингтона».

Струс пропустил начало сезона из-за серьезного растяжения связок голеностопного сустава, которое он получил во время индивидуальной тренировки в середине октября.

В прошлом сезоне Струс набирал 12,2 очка, 4,8 подбора и 4 передачи в среднем за встречу.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
logoМакс Струс
logoКливленд
logoНБА
травмы
logoВашингтон
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Макс Струс пропустит минимум 6 недель из-за травмы голеностопа
120 октября, 03:52
Макс Струс получил травму бедра в предсезонной встрече с «Чикаго»
9 октября, 04:47
Иммануэл Куикли и Макс Струс чаще всех в лиге исполняли трехочковые броски с сопротивлением в прошлом сезоне
1130 сентября, 17:59Фото
Макс Струс о первом матче в НБА: «Глаза Кармело Энтони загорелись, когда он меня увидел»
324 сентября, 11:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Еврокубок. «Клуж» выиграл у «Бурка», «Бешикташ» был сильнее «Бахчешехира» и другие матчи
13 минут назадLive
Винс Картер и Трэйси Макгрэйди стали миноритарными владельцами команды НФЛ «Баффало»
48 минут назад
Кубок НБА. 1/4 финала. «Нью-Йорк» примет «Атланту», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Хьюстоном»
6сегодня, 20:09
Брендан Хэйвуд: «Новицки говорил, что если бы «Майами» действительно хотел создать «Большое трио», то взял бы его»
1сегодня, 20:08
Колби Ковингтон: «Леброн, ты гребаный подонок, и я надеюсь, что тебя посадят в одну камеру с Дидди»
8сегодня, 19:57
«У них нет другого выбора». Гилберт Аренас считает, что «Майами» должен обменять Джимми Батлера
2сегодня, 19:36
Грант Уильямс перенес операцию на колене и вернется через 9-12 месяцев
3сегодня, 19:05
Единая лига ВТБ. «Парма» взяла верх над «Локомотивом-Кубань», ЦСКА уверенно победил «Енисей»
19сегодня, 19:02
Джимми Батлер о слухах об обмене: «Меня они нисколько не беспокоят»
сегодня, 18:43
Деандре Джордан: «Никола Йокич посмотрел в зеркало, напряг бицепсы и сказал: «Я Тайсон Фьюри»
сегодня, 18:25
Ко всем новостям
Последние новости
Андреас Пистиолис о матче против «Енисея»: «Начали сильно, в третьей четверти утратили концентрацию»
42 минуты назад
«Никакой Евролиги, я остаюсь в Еврокубке». Патрик Беверли решил остаться в «Хапоэле»
сегодня, 18:57
Андрей Кириленко: «Всегда получал особое удовольствие от игры в европейском баскетболе»
сегодня, 18:31
Андрей Ведищев о поражении от «Пармы»: «Все закономерно, они играли лучше»
сегодня, 18:05
Натан Менса подписал контракт с «Олимпиакосом»
сегодня, 16:56
МБА-МАИ опубликовала ролик с прослушкой скамейки
сегодня, 15:43Видео
Тайлер Хирро: «Хотел бы стать участником Матча всех звезд. Я этого достоин»
5сегодня, 15:34
Инсайдер Зак Лоу: «Айзейя Хартенштайн стал идеальным приобретением для «Оклахомы»
1сегодня, 15:29
Артурс Жагарс выбыл на неопределенный срок с травмой связок правой ноги
сегодня, 14:04
Яннис Адетокумбо: «Очень рад, что поедем в Вегас. У нас есть незаконченное дело»
1сегодня, 13:58
Рекомендуем