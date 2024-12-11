Макс Струс дебютирует в сезоне в матче против «Вашингтона»
Макс Струс готов вернуться в строй после травмы.
Форвард «Кливленда» дебютирует в сезоне-2024/25 в пятницу в домашнем матче против «Вашингтона».
Струс пропустил начало сезона из-за серьезного растяжения связок голеностопного сустава, которое он получил во время индивидуальной тренировки в середине октября.
В прошлом сезоне Струс набирал 12,2 очка, 4,8 подбора и 4 передачи в среднем за встречу.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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