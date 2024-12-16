Пол Джордж: «Мне нужно больше двигаться, лучше находить позиции на площадке»

Пол Джордж порассуждал насчет необходимых изменений в игре «Сиксерс».

Форвард пока с трудом вписывается в командное взаимодействие «Филадельфии» и набирает 15,9 очка, 5,3 подбора и 4,9 передачи в среднем в матчах текущего сезона.

«Думаю, что мне надо немного больше двигаться. Лучше открываться, находить нужные позиции. Нам надо помогать друг другу растягивать пространство.

Иногда мне нужно открываться на штрафной линии, чтобы позволить Тайризу Макси действовать в свободной зоне. Нужно прояснить все эти моменты», – прокомментировал ситуацию Джордж .

Главный тренер команды Ник Нерс отметил необходимость налаживания взаимодействия.

«Мы были не слишком хороши в первой половине (встречи с «Индианой»). Прессинг закрыл для нас наиболее выгодные комбинации. Нам надо посмотреть, что с этим сделать. Проблемой стала плотная одиночная опека по всему паркету.

Противник не особо стремился сдваиваться. В таких моментах нужно уметь все равно добиться выполнения нашего плана на игру», – заключил специалист.