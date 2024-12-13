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Калеб Мартин пропустит матч «Филадельфии» против «Индианы» из-за травмы плеча

«Сиксерс» выступают неполным составом, Калеб Мартин проводит реабилитацию.

Форвард пропустит игру против «Индианы» из-за проблем с правым плечом. Мартин отыграл 20 матчей за новый клуб в этом сезоне, набирая 8,7 очка, 4,6 подбора, 2,3 передачи и 1 перехват в среднем.

«Я уже говорил это, но он играет в состоянии весьма далеком от 100% формы. У него куча проблем. Сейчас пытается решить некоторые из них.

Он, безусловно, может играть намного лучше. Определяется со своим местом в составе, состоянием и прочими вещами, так что я о нем не беспокоюсь», – заявил главный тренер команды Ник Нерс о просадке показателей баскетболиста, который забрасывает только 29,4% трехочковых в своем первом сезоне за «Филадельфию».

Также будет отсутствовать игрок передней линии Адем Бона (левое колено). На счету Боны 1,5 очка и 1,7 подбора за 6,4 минуты в среднем в 14 матчах.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кита Помпи
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травмы
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Адем Бона
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