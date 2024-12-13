Ник Нерс о месте Джареда Маккейна в ротации: «Скорее всего, будет рано выходить со скамейки на 2-й позиции»
Игровое время новичка команды находится под вопросом после постепенного возвращения в строй травмированных баскетболистов.
«Пока еще не уверен окончательно. Скорее всего, он будет рано выходить со скамейки на 2-й позиции. Но мы, разумеется, будем пробовать его и в роли разыгрывающего. Все будет меняться по ходу сезона.
Но мне он по-настоящему нравится.
Он отлично помогает растягивать пространство. Сам создает моменты, когда остается с мячом в руках на последних секундах владения. Это очень полезно для команды.
Думаю, что у нас будут часто меняться игроки, начинающие первую и вторую половины матча. В игре с «Чикаго» мы начали с плана действовать большим составом. Но мне не понравился ход матча, так что сменили направление движения по ходу», – заявил главный тренер «Сиксерс».
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