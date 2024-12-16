Айзейя Хартенштайн: «Джейлин Уильямс постоянно говорит о призовых за Кубок НБА. Он будет первым, кто спросит «Где мои деньги?»
Айзейя Хартенштайн рассказал о планах на призовые за Кубок НБА.
Игроки победившей команды получат по 514 971 доллару, каждому из финалистов достанется по 205 988 долларам.
«Джейлин Уильямс постоянно говорит о призовых за Кубок НБА. Вероятно, он будет первым, кто спросит «Где мои деньги?»
Это здорово. Это еще одна возможность для новичков, парней, у которых еще нет крупного контракта, получить хорошие деньги сверху. Я и сам был в таком же положении, поэтому знаю, что 500 000 долларов им пригодятся.
Что касается меня, я, вероятно, пожертвую часть из этой суммы. Пожертвую на определенные цели, так что для меня это тоже волнительная история – возможность заработать, а также помочь сообществу», – сказал центровой «Тандер».
В финале Кубка НБА «Оклахома» сыграет с «Милуоки».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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