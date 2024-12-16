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«Ремнем по заднице». Пи Джей Вашингтон продолжил насмешки над «Уорриорз» в соцсетях

Пи Джей Вашингтон не упустил возможности снова подколоть «Голден Стэйт».

Форвард «Далласа» пожелал противнику «спокойной ночи» фирменным жестом Стефа Карри в концовке победного выездного матча (143:133).

После чего добавил остроты во взаимоотношения команд, прокомментировав результат в соцсетях.

«Ремнем по заднице», – подписал Вашингтон фото со счетом.

Форвард закончил матч с линейкой из 13 очков, 4 подборов, 1 перехвата и 1 блок-шота при 4 из 7 с игры и 2 из 4 из-за дуги.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints в сети X
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