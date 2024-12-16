Пи Джей Вашингтон посмеялся над «Уорриорз» и Карри, продемонстрировав фирменный жест лидера «воинов»
Пи Джей Вашингтон посмеялся над «Уорриорз» и Стефеном Карри.
Форвард «Далласа» продемонстрировал фирменный жест лидера «воинов» на последней минуте встречи между командами, когда главный тренер Джейсон Кидд отправил основных игроков на скамейку.
«Мэверикс» победили в Сан-Франциско со счетом 143:133.
NBC Sports Bay Area
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bricks Center
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем