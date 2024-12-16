Стеф Карри выпустил особую серию бурбона в честь 16-летия в лиге и карьеры своего отца
Стеф Карри проводит 16-й сезон в НБА.
Отец знаменитого разыгрывающего закончил выступление в НБА в 2002, после 16 сезонов.
В честь празднования этого порога защитник «Голден Стэйт» выпустил бурбон под названием «Эксклюзивный игровой: отец и сын, 16-летняя серия».
«Мой отец был для меня потрясающим образцом для подражания. Показал мне, что значит упорно трудиться, научил рабочей этике, максимальной самоотдаче. Всегда восхищался им.
Невероятное ощущение – добраться до этого промежуточного порога», – прокомментировал повод Стеф Карри.
Бурбон был разлит в 2008 году и выборочно доступен в рамках ограниченной серии за 950 долларов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Boardroom в сети X
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