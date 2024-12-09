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  • Тайлер Хирро о 3-матчевой серии побед «Хит»: «Цель – выиграть чемпионат. И сейчас мы начинаем вырабатывать правильные вещи, которые помогут в апреле и мае»
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Тайлер Хирро о 3-матчевой серии побед «Хит»: «Цель – выиграть чемпионат. И сейчас мы начинаем вырабатывать правильные вещи, которые помогут в апреле и мае»

Тайлер Хирро отреагировал на 3-матчевую серию побед «Хит».

В воскресенье «Майами» справился с «Кливлендом» (122:113).

«Есть ли ощущение, что команда набирает обороты? Не знаю, посмотрим. Не хочу говорить об этом слишком рано.

Честно говоря, складывается впечатление, что все движется в правильном направлении, если говорить об игре на обеих половинах площадки. Все делятся мячом и показывают правильную игру в нападении и защите, мы играем командой, разговариваем, общаемся, прикрываем друг к другу, делаем все, что требуется для победы в этой лиге.

Цель – выиграть чемпионат. И сейчас мы начинаем вырабатывать правильные вещи, привычки, которые помогут в апреле и мае», – считает защитник флоридцев.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yardbarker
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