Тайлер Хирро о 3-матчевой серии побед «Хит»: «Цель – выиграть чемпионат. И сейчас мы начинаем вырабатывать правильные вещи, которые помогут в апреле и мае»

Тайлер Хирро отреагировал на 3-матчевую серию побед «Хит».

В воскресенье «Майами » справился с «Кливлендом» (122:113).

«Есть ли ощущение, что команда набирает обороты? Не знаю, посмотрим. Не хочу говорить об этом слишком рано.

Честно говоря, складывается впечатление, что все движется в правильном направлении, если говорить об игре на обеих половинах площадки. Все делятся мячом и показывают правильную игру в нападении и защите, мы играем командой, разговариваем, общаемся, прикрываем друг к другу, делаем все, что требуется для победы в этой лиге.

Цель – выиграть чемпионат. И сейчас мы начинаем вырабатывать правильные вещи, привычки, которые помогут в апреле и мае», – считает защитник флоридцев.