Тайлер Хирро о 3-матчевой серии побед «Хит»: «Цель – выиграть чемпионат. И сейчас мы начинаем вырабатывать правильные вещи, которые помогут в апреле и мае»
Тайлер Хирро отреагировал на 3-матчевую серию побед «Хит».
В воскресенье «Майами» справился с «Кливлендом» (122:113).
«Есть ли ощущение, что команда набирает обороты? Не знаю, посмотрим. Не хочу говорить об этом слишком рано.
Честно говоря, складывается впечатление, что все движется в правильном направлении, если говорить об игре на обеих половинах площадки. Все делятся мячом и показывают правильную игру в нападении и защите, мы играем командой, разговариваем, общаемся, прикрываем друг к другу, делаем все, что требуется для победы в этой лиге.
Цель – выиграть чемпионат. И сейчас мы начинаем вырабатывать правильные вещи, привычки, которые помогут в апреле и мае», – считает защитник флоридцев.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yardbarker
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