Лука Дончич и Тайлер Хирро стали игроками недели в своих конференциях НБА
НБА выбрала игроков недели.
Ими стали защитники Лука Дончич («Даллас») и Тайлер Хирро («Майами»).
На счету Дончича на Западе 29,3 очка, 11,7 подбора и 8,3 передачи в среднем в 3 победах.
В активе Хирро – 25,3 очка, 6 подборов и 5,5 передачи в среднем. «Хит» одержали 3 победы при 1 поражении.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA Сommunications в сети X
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