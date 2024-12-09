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Лука Дончич и Тайлер Хирро стали игроками недели в своих конференциях НБА

НБА выбрала игроков недели.

Ими стали защитники Лука ДончичДаллас») и Тайлер ХирроМайами»).

На счету Дончича на Западе 29,3 очка, 11,7 подбора и 8,3 передачи в среднем в 3 победах.

В активе Хирро – 25,3 очка, 6 подборов и 5,5 передачи в среднем. «Хит» одержали 3 победы при 1 поражении.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA Сommunications в сети X
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logoДаллас
logoМайами
logoТайлер Хирро
logoЛука Дончич
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