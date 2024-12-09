Лука Дончич и Тайлер Хирро стали игроками недели в своих конференциях НБА

НБА выбрала игроков недели.

Ими стали защитники Лука Дончич («Даллас ») и Тайлер Хирро («Майами »).

На счету Дончича на Западе 29,3 очка, 11,7 подбора и 8,3 передачи в среднем в 3 победах.

В активе Хирро – 25,3 очка, 6 подборов и 5,5 передачи в среднем. «Хит» одержали 3 победы при 1 поражении.