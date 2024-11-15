На старте НБА много травм у звезд. А «Голден Стэйт» рассчитывает на глубину – и побеждает

По ходу одного из матчей у экс-игрока «Нью-Джерси Нетс» Ричарда Джефферсона (да, он поиграл много где, но у меня в голове он всегда будет одноклубником Джейсона Кидда) спросили, не следует ли НБА перенять правило из европейского баскетбола, где мяч можно смахивать с кольца после его первого касания дужки.

Джефферсон ответил, что в НБА это нововведение будет гораздо более заметным, чем в играх под эгидой ФИБА. По его мнению, в НБА слишком много гиператлетичных игроков, поэтому мяч с кольца будут выбивать даже низкорослые ребята с мощным прыжком.

«Там, в Европе, мяч смахивают в основном центровые. У нас это смогут делать парни ростом 190 см. Это же лучшая лига мира.

Мне кажется, это правило изменит игру сильнее, чем может показаться. С такими вещами нужно быть осторожным», – заявил Джефферсон.

Мне кажется, НБА тоже учла не все нюансы, когда презентовала внутрисезонный турнир. Потому что на старте сезона-2024/25 случилось как-то многовато травм среди заметных игроков. Да, Джоэл Эмбиид и Кавай Леонард до сих пор не выходили на площадку, но их истории болезней тянутся еще с межсезонья и Олимпиады. Но регулярка уже оказалась омрачена повреждениями Тайриза Макси, Зайона Уильямсона, Джа Морэнта, Кевина Дюрэнта и Чета Холмгрена. И ладно, когда в лазарете вновь прописался Зак Лавин, но Джейлен Браун? А на соседних койках оказались Скотти Барнс и Дежонте Мюррей, которые будут носить подносики с пюрешкой местным завсегдатаям, Крису Миддлтону и Кристапсу Порзингису.

Самая обидная потеря случилась у «Орландо», поскольку «Мэджик» чудо как резво стартовали, но лишились Паоло Банкеро и мгновенно превратились в заурядный коллектив.

По данным In Street Clothes, за первые три недели сезона игроки пропустили на 35% больше матчей, чем год назад за этот же период. Естественно, такие проблемы приводят к падению рейтингов, которые и так держались на соплях из-за конкуренции с президентскими выборами.

Это случайность или тенденция?

Во-первых, сейчас идет второй год после изменения отбора в символические сборные при условии участия в определенном количестве игр. В прошлом сезоне наиболее видные игроки приложили максимум усилий, чтобы оставаться на площадке. Кто-то, как Тайриз Халибертон, из-за этого играл часть сезона не на 100% из-за травмы. Кто-то дополз до плей-офф, но не сумел заставить свой организм вытерпеть еще и матчи навылет.

Во-вторых, лига затеяла новый проект – внутрисезонный турнир, Кубок НБА. И случился парадокс – формат этой затеи подразумевает, что календарь всех команд станет более плотным, чтобы на время решающих стадий внутрисезонного турнира все внимание было приковано только к нему. При том, что примерно 3/4 команд принимать в нем участие не будут.

Чет Холмгрен, например, в этом сезоне играл не так уж много – его средний показатель упал с 29,4 до 26,5 минут в среднем на площадке. Но этот парень объединяет в себе сразу несколько факторов риска:

(а) дает своей команде защиту трехсекундной зоны, то есть регулярно принимает на себя удары соперников (собственно, травма так и случилась)

(б) пропустил дебютный сезон из-за травмы – а это никогда не проходит бесследно

(в) обладает специфическим телосложением и пластикой, которая регулярно кажется слишком рискованной для таких габаритов

(г) провел 10 игр за 18 дней на старте регулярки

Недавний матч «Тандер» против «Голден Стэйт», где и получил повреждение молодой центровой, сильно сбавил в накале после того, как Холмгрена вынесли с площадки. Может быть, Холмгрен настолько ценен для системы «Тандер», что без него команда рассыпалась. Или одноклубники Чета просто не успели перестроиться и адаптироваться к его отсутствию. Так или иначе, Холмгрен успел провести на площадке в этом сезоне пока лишь 265 минут.

Казалось бы, глубина состава «Тандер» должна была защитить Холмгрена от перегрузок. Но клуб подвели травмы Айзейи Хартенштайна и Джейлина Уильямса.

С передней линией «Тандер» не повезло, но в целом минуты у них распределяются очень демократично – больше получаса на площадке проводят лишь два лидера.

Насколько это вообще необычная ситуация?

Количество игроков в составе с 30+ минутами игрового времени:

5: «Нью-Йорк», «Торонто», «Денвер» (38 у Йокича), «Нью-Орлеан»;

4: «Бостон», «Индиана», «Майами», «Финикс» (35+ у Била, Букера и Дюрэнта), «Лейкерс», «Сакраменто» (35+ у Сабониса, Мюррея, Фокса и Дерозана), «Даллас»;

3: «Бруклин», «Чикаго», «Детройт», «Атланта», «Филадельфия» (39,7 у Макси, который сломался), «Вашингтон», «Милуоки», «Хьюстон», «Миннесота», «Клипперс», «Портленд»;

2: «Кливленд», «Шарлотт», «Оклахома»;

1: «Орландо» (Банкеро, который сломался), «Мемфис» (Бэйн сломался на 26 минутах, Морэнт на 27), «Сан-Антонио», «Юта»;

0: «Голден Стэйт».

Что, «Уорриорз» нашли противоядие против болячек? Сложно сказать. Но очевидно, что эта команда делает ставку на равное распределение возможностей.

Все начинается с движения Карри без мяча. Все защитники пристально следят за ним, и другие игроки «Уорриорз» этим пользуются. Когда Дрэймонд попадает издали – защищаться становится еще сложнее. Если Грин отказывается от броска, то он здорово разворачивает крылья атаки, расшатывает оборону из стороны в сторону (на эту тему у него был монолог про важность таких свинг-пасов ). Мне кажется, Дрэймонд должен лидировать в НБА по расстоянию пасов, особенно если вычесть дальние пасы вперед в духе Кевина Лава.

Все игроки делятся мячом, но на этом они не останавливаются, а продолжают движение в открытую зону. Когда все получается как надо – это очень красиво.

«Голден Стэйт» входит в топ-3 команд НБА по результативным передачам за игру. Первым идет «Денвер», но там 11 пасов из 30 генерирует Никола Йокич, а у «Уорриорз» лидируют Стеф (6,6) и Грин (5,2) с гораздо менее впечатляющими цифрами. Такая система игры, как мне кажется, помогает второму юниту, поэтому «Уорриорз» демонстрируют выдающиеся показатели по очкам со скамейки запасных. Команда Стива Керра также входит в топ-5 по доле двухочковых, данков и бросков других вблизи кольца именно с передач, а не после индивидуальных действий.

Но нападение «Голден Стейт» – это как куплет песни, а припевом, который тащит на себе приставучесть композиции, служит защита. «Оклахома-Сити» обороняется на космическом уровне, поскольку их краснознаменный отряд длиннощупальцевых прилипал провоцирует потери лучше всех. Но оборона «Уорриорз» тоже смотрится крайне бодро. Подумалось, что они наверняка идут в лидерах по дефлекшенам, то есть касаниям мяча в защите, – так и есть, второе место после «Тандер». Создается впечатление, что они мешают каждому броску – это тоже подтверждается статистикой, у команды четвертое место в лиге по броскам с сопротивлением. Но если проводить параллель с «Оклахомой», то те идут в топе по частоте «изоляций» в атаке, а «Уорриорз» используют их более чем вдвое реже (при одинаковой эффективности в 0,89 очка за владение).

Широкая ротация также помогает «Голден Стэйт» играть в необычном для себя ритме. В прошлом сезоне они были 26-ми по число быстрых атак, а теперь идут вровень с молодыми и горячими, вроде «Мемфиса» и все той же «Оклахомы». В этом «Уорриорз» также помогает двигаться резвее их ставка на низкорослую ротацию без ярковыраженных бигменов. Причем, как в случае с «Тандер», это не мешает снижать соперникам процент реализации бросков вблизи кольца – «Оклахома» лидирует с выдающимися 53,3%, ни одна другая команда не опускается ниже 59%, а «Уорриорз» идут пятыми с 61,7%.

Сайт Crafted NBA даже предлагает собственную креативную метрику – самые универсальные защитные пятерки команд . Логично, если высокий балл получает стартовая пятерка, как у «Бостона». У «Оклахомы» выделили пятерку с Алексом Карусо, тоже закономерно. Но первое место заняли скамеечники «Уорриорз» – лучшие результат демонстрирует расстановка Хилд-Подземски-Андерсон-Уиггинс-Муди.

Сложно сказать, можно ли считать реализовавшейся карьеру Эндрю Уиггинса. С одной стороны, чемпионом стал и в финале себя отлично проявил. С другой стороны, ожидания были еще выше. Но когда у Уиггинса все складывается хорошо – это ооочень ценный исполнитель на обеих половинах поля. В прошлом плей-офф все команды Запада столкнулись с дилеммой обороны против Луки Дончича. И Уиггинс в хороших кондициях способен регулярно усложнять словенцу жизнь.

Не знаю, хватит ли у «Уорриорз» запала на всю регулярку. Может, они спустятся с небес на землю – вряд ли кто-то прогнозировал им место в топ-3 конференции перед стартом сезона. Но защита выглядит надежной, ролевики вовлечены по-максимуму, в тренере сомневаться не приходится. Плюс, мы все знаем, у кого в руках окажется мяч на последних секундах.

Чем не формула успеха?

Фото: Gettyimages /Joshua Gateley / Stringer, Alex Goodlett / Stringer, Ezra Shaw / Staff, Dustin Bradford / Stringer, Soobum Im / Stringer, Michael Reaves / Staff