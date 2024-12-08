«Новый Орлеан» хочет продлить контракт Брэндона Ингрэма с зарплатой около 40 миллионов долларов в год (Джейк Фишер)
«Пеликанс» ищут возможность сохранения Брэндона Ингрэма.
Форвард набирает 22,2 очка, 5,6 подбора и 5,2 передачи в среднем, реализуя 37,4% трехочковых бросков.
По сообщению инсайдера Джейка Фишера, клуб хочет продлить сотрудничество с баскетболистом, рассчитывая на зарплату в районе 40 миллионов долларов в год.
Стороны не смогли договориться о контракте в это межсезонье. Сторона форварда рассчитывала на максимальное продление.
Ингрэм только что получил травму голеностопа, сразу после восстановления от предыдущих проблем с ногой.
«Пеликанс» столкнулись с эпидемией травм на первой стадии чемпионата и идут на последнем месте Запада в турнирной таблице. Команда может потерять Зайона Уильямсона, который сменил агента и, по слухам, мечтает оказаться в Нью-Йорке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Legion Hoops в сети X
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