«Новый Орлеан» хочет продлить контракт Брэндона Ингрэма с зарплатой около 40 миллионов долларов в год (Джейк Фишер)

«Пеликанс» ищут возможность сохранения Брэндона Ингрэма.

Форвард набирает 22,2 очка, 5,6 подбора и 5,2 передачи в среднем, реализуя 37,4% трехочковых бросков.

По сообщению инсайдера Джейка Фишера, клуб хочет продлить сотрудничество с баскетболистом, рассчитывая на зарплату в районе 40 миллионов долларов в год.

Стороны не смогли договориться о контракте в это межсезонье. Сторона форварда рассчитывала на максимальное продление.

Ингрэм только что получил травму голеностопа, сразу после восстановления от предыдущих проблем с ногой.

«Пеликанс» столкнулись с эпидемией травм на первой стадии чемпионата и идут на последнем месте Запада в турнирной таблице. Команда может потерять Зайона Уильямсона , который сменил агента и, по слухам, мечтает оказаться в Нью-Йорке.