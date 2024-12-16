Леброн Джеймс о пропуске двух матчей: «Если бы это зависело только от меня, я бы играл»
Звездный баскетболист, которого беспокоила стопа, пропустил две игры на отрезке в 10 дней.
В воскресенье «Лейкерс» победили «Гризлис» 116:110, Джеймс набрал 18 очков, 8 подборов и 8 передач за 34 минуты.
«Если бы это зависело только от меня, я бы, наверное, играл. Было бы трудно удержать меня от этого. Но есть команда, и я должен слушать их. Они заботятся о моих интересах.
За это время было много реабилитации, много занятий, чтобы убедиться, что я готов выйти воскресным вечером. Не хотелось совсем уж терять форму.
У меня была возможность посвятить больше дней, чем обычно, работе, которая позволила привести голову, тело и все остальное в то состояние, в которое я хотел их привести. И это сработало.
Хотя боль в левой ступне беспокоит каждый день. Это все еще со мной», – заявил 39-летний форвард «Лейкерс».
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