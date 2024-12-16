Леброн Джеймс исполнил данк и эффектный блок-шот с промежутком в несколько секунд
Леброн Джеймс вернулся в состав «Лейкерс» в матче с «Мемфисом».
На старте встречи форвард исполнил данк и эффектный блок-шот с промежутком в несколько секунд.
«Лейкерс» победили 116:110, Джеймс набрал 18 очков, 8 подборов и 8 передач за 34 минуты.
39-летний Джеймс, которого беспокоила стопа, ранее пропустил две игры на отрезке в 10 дней.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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