Леброн Джеймс исполнил данк и эффектный блок-шот с промежутком в несколько секунд

Леброн Джеймс вернулся в состав «Лейкерс» в матче с «Мемфисом».

На старте встречи форвард исполнил данк и эффектный блок-шот с промежутком в несколько секунд.

«Лейкерс » победили 116:110, Джеймс набрал 18 очков, 8 подборов и 8 передач за 34 минуты.

39-летний Джеймс, которого беспокоила стопа, ранее пропустил две игры на отрезке в 10 дней.