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Леброн Джеймс – самый возрастной игрок в истории НБА, оформивший 3 трипл-дабла подряд

Леброн Джеймс сделал трипл-дабл в третьем матче подряд.

Звездный форвард «Лейкерс» является самым возрастным игроком в истории НБА, оформившим три трипл-дабла подряд. Джеймс превзошел свой же рекорд, установленный в 2019 году.

В среду в победном матче против «Мемфиса» (128:123) 39-летний форвард набрал 35 очков (13 из 22 с игры), сделал 14 передач и 12 подборов.

Ранее Джеймс сделал трипл-даблы в матчах с «Торонто» (19 очков, 10 подборов, 16 передач) и «Филадельфией» (21 очко, 12 подборов и 13 подборов).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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