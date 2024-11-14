Леброн Джеймс – самый возрастной игрок в истории НБА, оформивший 3 трипл-дабла подряд

Леброн Джеймс сделал трипл-дабл в третьем матче подряд.

Звездный форвард «Лейкерс » является самым возрастным игроком в истории НБА , оформившим три трипл-дабла подряд. Джеймс превзошел свой же рекорд, установленный в 2019 году.

В среду в победном матче против «Мемфиса » (128:123) 39-летний форвард набрал 35 очков (13 из 22 с игры), сделал 14 передач и 12 подборов.

Ранее Джеймс сделал трипл-даблы в матчах с «Торонто» (19 очков, 10 подборов, 16 передач) и «Филадельфией» (21 очко, 12 подборов и 13 подборов).