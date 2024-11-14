Леброн Джеймс – самый возрастной игрок в истории НБА, оформивший 3 трипл-дабла подряд
Леброн Джеймс сделал трипл-дабл в третьем матче подряд.
Звездный форвард «Лейкерс» является самым возрастным игроком в истории НБА, оформившим три трипл-дабла подряд. Джеймс превзошел свой же рекорд, установленный в 2019 году.
В среду в победном матче против «Мемфиса» (128:123) 39-летний форвард набрал 35 очков (13 из 22 с игры), сделал 14 передач и 12 подборов.
Ранее Джеймс сделал трипл-даблы в матчах с «Торонто» (19 очков, 10 подборов, 16 передач) и «Филадельфией» (21 очко, 12 подборов и 13 подборов).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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