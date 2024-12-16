Леброн Джеймс вернулся в состав «Лейкерс» в матче с «Мемфисом»

Леброн Джеймс снова в составе «Лейкерс».

Звездный форвард вернулся в команду на матч с «Мемфисом » в воскресенье.

39-летний Джеймс, которого беспокоила стопа, пропустил две игры на отрезке в 10 дней.

«Лейкерс » впервые в этом сезоне использовали обновленный стартовый состав. Макс Кристи присоединился к Джеймсу , Энтони Дэвису, Остину Ривзу и Руи Хатимуре в основной пятерке.