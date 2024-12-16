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Леброн Джеймс вернулся в состав «Лейкерс» в матче с «Мемфисом»

Леброн Джеймс снова в составе «Лейкерс».

Звездный форвард вернулся в команду на матч с «Мемфисом» в воскресенье.

39-летний Джеймс, которого беспокоила стопа, пропустил две игры на отрезке в 10 дней.

«Лейкерс» впервые в этом сезоне использовали обновленный стартовый состав. Макс Кристи присоединился к Джеймсу, Энтони Дэвису, Остину Ривзу и Руи Хатимуре в основной пятерке.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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logoМакс Кристи
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