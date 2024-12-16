Леброн Джеймс вернулся в состав «Лейкерс» в матче с «Мемфисом»
Леброн Джеймс снова в составе «Лейкерс».
Звездный форвард вернулся в команду на матч с «Мемфисом» в воскресенье.
39-летний Джеймс, которого беспокоила стопа, пропустил две игры на отрезке в 10 дней.
«Лейкерс» впервые в этом сезоне использовали обновленный стартовый состав. Макс Кристи присоединился к Джеймсу, Энтони Дэвису, Остину Ривзу и Руи Хатимуре в основной пятерке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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